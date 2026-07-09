Волгоградские депутаты приняли закон о мемориале подвигу участников СВО

«Особенно ценно и важно, что основу музейного комплекса, посвященного специальной военной операции, составят материалы и документы обо всех жителях Волгоградской области, выполнявших задачи специальной военной операции, о мужестве и героизме современных защитников Отечества, — подчеркнул Андрей Бочаров. — На прочном фундаменте традиционных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, за которые во все времена и все эпохи сражались и сегодня продолжают сражаться защитники нашего Отечества, строится государственное, общественное, межнациональное и межконфессиональное единство и согласие в нашей стране, готовность преодолевать и справляться со всеми трудностями, наша общая вера в победу, народ и Россию. Обсуждение концепции и образа будущего мемориального комплекса, инициатива наделить его особым, самым высоким правовым статусом — Закона Волгоградской области, уже стали по-настоящему объединяющими для всех общественно-политических сил региона, для всех поколений жителей нашей Волгоградской области. И, конечно, непосредственно утверждение высокого правового статуса по-настоящему народного мемориального комплекса Законом Волгоградской области станет весомым вкладом в сохранение бесценного исторического наследия нашей страны, Волгоградской области, сбережение исторической правды и памяти о героях нашего времени».