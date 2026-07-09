Волгоградские депутаты приняли закон о мемориале подвигу участников СВО

Депутаты Волгоградской областной Думы единогласно приняли закон «О мемориальном комплексе, посвященном увековечиванию памяти о подвиге защитников Отечества — участников специальной военной операции», который был предложен губернатором Андреем Бочаровым и поддержан всеми общественно-политическими силами и муниципальными образованиями региона.
«То, что сегодня произошло, можно охарактеризовать одним предложением: это нужно не мертвым, это нужно живым, ныне живущим и будущим поколениям. Решение, которое сегодня принято депутатами Волгоградской областной Думы, — историческое, оно станет частью современной истории Волгоградской области», — отметил губернатор.
Работа по созданию мемориала у подножия Мамаева кургана уже идет, в разработке концепции памятника приняли участие жители региона, молодежь, бойцы СВО и их семьи. Помимо монумента здесь будет создан и музей СВО.
«Особенно ценно и важно, что основу музейного комплекса, посвященного специальной военной операции, составят материалы и документы обо всех жителях Волгоградской области, выполнявших задачи специальной военной операции, о мужестве и героизме современных защитников Отечества, — подчеркнул Андрей Бочаров. — На прочном фундаменте традиционных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, за которые во все времена и все эпохи сражались и сегодня продолжают сражаться защитники нашего Отечества, строится государственное, общественное, межнациональное и межконфессиональное единство и согласие в нашей стране, готовность преодолевать и справляться со всеми трудностями, наша общая вера в победу, народ и Россию. Обсуждение концепции и образа будущего мемориального комплекса, инициатива наделить его особым, самым высоким правовым статусом — Закона Волгоградской области, уже стали по-настоящему объединяющими для всех общественно-политических сил региона, для всех поколений жителей нашей Волгоградской области. И, конечно, непосредственно утверждение высокого правового статуса по-настоящему народного мемориального комплекса Законом Волгоградской области станет весомым вкладом в сохранение бесценного исторического наследия нашей страны, Волгоградской области, сбережение исторической правды и памяти о героях нашего времени».
Работы на мемориале идут по графику и в высоком темпе. Строительство завершится до конца года.
«Приглашаю всех вас, всех жителей Волгоградской области принять участие в историческом событии, поучаствовать в его создании, — говорит Андрей Бочаров. — А нашим военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, мы желаем победы, возвращения домой живыми и здоровыми. И пусть все знают, что мы в Волгоградской области будем делать все, чтобы поддержать наши части и соединения, наших военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, поддержать семьи защитников нашего Отечества».