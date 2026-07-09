Хабаровский техникум ускорит процесс приема абитуриентов

Процесс приема абитуриентов ускорят и сделают удобнее в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края.
Пилотным направлением выбрана подача и обработка документов на обучение. Оптимизировать процесс помогут специалисты регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). По результатам анализа прошлогодней кампании и опросов в процессе были выявлены ключевые проблемы: большие очереди и длительное ожидание, сложности и неясность требований к комплекту документов, ошибки и некорректное заполнение заявлений абитуриентами, высокая нагрузка на сотрудников и нехватка персонала в пиковые дни.
Как отметил заместитель министра экономического развития Хабаровского края Аркадий Протасов, суть проекта — не в увеличении нагрузки, а в устранении неэффективных операций за счет инструментов научной организации труда и бережливых технологий. Итоги проекта по внедрению бережливых технологий подведут осенью. В дальнейшем техникум планирует применять отработанные решения во всех рабочих процессах, а также передавать свой опыт коллегам из других организаций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.