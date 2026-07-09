Хабаровский техникум ускорит процесс приема абитуриентов

Как отметил заместитель министра экономического развития Хабаровского края Аркадий Протасов, суть проекта — не в увеличении нагрузки, а в устранении неэффективных операций за счет инструментов научной организации труда и бережливых технологий. Итоги проекта по внедрению бережливых технологий подведут осенью. В дальнейшем техникум планирует применять отработанные решения во всех рабочих процессах, а также передавать свой опыт коллегам из других организаций.