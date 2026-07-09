Красноярские врачи вырезали у женщины опухоль размером с арбуз

Женщина поступила в больницу с сильными спазмами в нижней части живота. Как выяснилось, миому у нее нашли еще более 10 лет назад. Опухоль долгое время можно было прощупать самостоятельно, но пациентка не обращалась к врачам до появления боли. После УЗИ женщину срочно госпитализировали в гинекологическое отделение № 2.