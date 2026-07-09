Красноярские врачи вырезали у женщины опухоль размером с арбуз

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 врачи спасли 45-летнюю пациентку с гигантской миомой матки. Размер опухоли достигал 34 см.
Женщина поступила в больницу с сильными спазмами в нижней части живота. Как выяснилось, миому у нее нашли еще более 10 лет назад. Опухоль долгое время можно было прощупать самостоятельно, но пациентка не обращалась к врачам до появления боли. После УЗИ женщину срочно госпитализировали в гинекологическое отделение № 2.
Врачи провели экстренную операцию и удалили матку вместе с гигантской опухолью, а также множественными миоматозными узлами.
Опухоль перекрутилась у основания, из-за чего началась инфекция. Это создавало прямую угрозу жизни пациентки. На восьмые сутки женщину выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации.
«Этот случай наглядно показывает, насколько критична регулярная профилактика и наблюдение врача. Миому можно выявить задолго до появления острых симптомов, и тогда есть шанс провести щадящее, органосохраняющее лечение. Очень хочется, чтобы эта история стала поводом для женщин не откладывать визиты к гинекологу и заниматься лечением своевременно», — напомнила лечащий врач-акушер-гинеколог Олеся Боченкова.