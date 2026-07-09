Россиян предупредили о схеме мошенников с «подарками» в день рождения

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россияне в день рождения чаще становятся жертвами мошенников, которые обещают «подарки» от банков и магазинов и таким образом крадут данные карт, предупредил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.
«Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется», — сказал Лопатин «Газете.Ru».
По словам эксперта, мошенники рассчитывают на доверие и праздничное настроение: в день рождения человек ждет поздравлений и может менее критично отнестись к письму.
Злоумышленники используют узнаваемый дизайн и логотипы, поэтому отличить подделку от настоящего письма бывает непросто, отметил Лопатин. Он добавил, что мошенники маскируются под любые популярные сервисы — маркетплейсы, банки, операторов.
Эксперт советует проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах.
«Если у клиента действительно есть бонус, он отображается в личном кабинете. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и вводить данные карты», — отметил специалист.
При сомнениях Лопатин советует проверять информацию через официальные приложения или службу поддержки. Если данные карты уже введены, нужно немедленно заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк и оператору, заключил эксперт.