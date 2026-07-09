Власти Советска обещают испечь «пирог переселенцев» и поставить им «пироговый рекорд»

Власти Советска обещают поставить «пироговый рекорд». Испечь пирог, как сообщил в четверг, 9 июля, глава администрации города Аркадий Данилов в эфире Центра управления регионом, администрация намерена при поддержке одной из региональных компаний в рамках семейного фестиваля «Вот какие пироги», который приурочен к Дню города 12 сентября.
«У нас большая программа запланирована, венцом которой будет пирог. Его хотели испечь в рамках 80-летия Калининградской области. Мы хотели сделать пирог переселенцев. Люди же приезжали из разных регионов, и каждый приезжал со своим рецептом. Изначально мы хотели сделать пирог из разных рецептов разных регионов большой России, в том числе из местных каких-то. Все это в конце концов переросло в масштабную затею. Похоже, что мы будем претендовать с этим пирогом на рекорд», — сообщил Данилов.
Глава заявил, что пирог будет «удивительным, огромным, сладким и бесплатным» и призвал жителей области «принять участие в установлении рекорда».
Напомним, что в феврале этого года Данилов заявил, что Советск готовится дать ответ калининградскому Дню селедки и провести День крабовой палочки.
Тогда же Данилов сообщил, что с 2026 года в Советске будет три главных городских праздника, ради которых будут перекрываться центральные улицы: День Победы, День города и День крабовой палочки.