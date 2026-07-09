Власти Советска обещают испечь «пирог переселенцев» и поставить им «пироговый рекорд»

«У нас большая программа запланирована, венцом которой будет пирог. Его хотели испечь в рамках 80-летия Калининградской области. Мы хотели сделать пирог переселенцев. Люди же приезжали из разных регионов, и каждый приезжал со своим рецептом. Изначально мы хотели сделать пирог из разных рецептов разных регионов большой России, в том числе из местных каких-то. Все это в конце концов переросло в масштабную затею. Похоже, что мы будем претендовать с этим пирогом на рекорд», — сообщил Данилов.