Дорогу на границе с Украиной отремонтирует курский подрядчик за 307,6 млн

По данным Rusprofile, ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ (до 2022 года учредителями выступали ОГП «Курскавтодор» и ЗАО «Дорожное снабжение»). Генеральный директор — Николай Ильинов. Выручка ЗАО за 2025 год составила 3,28 млрд руб., чистая прибыль — 16,8 млн руб. С 2009 году компания стала исполнителем по более, чем 500 госконтрактам на сумму порядка 40 млрд. Основная часть контрактов попадает под категорию строительства и инженерных услуг.