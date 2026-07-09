В Кузбассе состоялся образовательный слет студенческого актива

Во второй день была организована выездная экскурсия в Шерегеш. После этого участники посетили стратегическую сессию «Кузбасс в фокусе», лекцию «Маршрут построен» и приступили к групповой работе над созданием собственных социально-туристических проектов. В финальный день они презентовали разработанные проекты перед экспертами из сферы образования, туризма и Движения Первых. Торжественным событием дня стала закладка «Капсулы времени» с пожеланиями для участников форума 2027 года.