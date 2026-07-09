В Кузбассе состоялся образовательный слет студенческого актива

Образовательный слет студенческого актива «Кузбасс-Профи Фест» проходил с 1 по 3 июля на базе техникума горных технологий и сферы обслуживания в городе Таштаголе Кузбасса. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Слет объединил старост и лидеров молодежных направлений профессиональных образовательных организаций Кузбасса, а также гостей из Алтайского края. Мероприятие было посвящено студенческому самоуправлению и туризму. В первый день состоялись установочная лекция заместителя министра образования Кузбасса Сергея Пфетцера, брифинг «Туристические события 2026» и практикум по созданию контента для соцсетей. Также прошел тренинг на развитие лидерских качеств «Экстремальная ситуация» и деловая игра «Голос клиента».
Во второй день была организована выездная экскурсия в Шерегеш. После этого участники посетили стратегическую сессию «Кузбасс в фокусе», лекцию «Маршрут построен» и приступили к групповой работе над созданием собственных социально-туристических проектов. В финальный день они презентовали разработанные проекты перед экспертами из сферы образования, туризма и Движения Первых. Торжественным событием дня стала закладка «Капсулы времени» с пожеланиями для участников форума 2027 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.