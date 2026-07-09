Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет.

Источник: © РИА Новости

Как сообщается в заявлении на её официальной странице в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией), она перенесла экстренную операцию в Португалии.

«Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», — говорится в сообщении.

В мае певица была госпитализирована в больницу в Фару, где она проживала, с серьёзной инфекцией, приведшей к перфорации кишечника. В ходе хирургического вмешательства перфорация была устранена, однако инфекцию преодолеть не удалось. Это побудило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.