Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет.

В мае певица была госпитализирована в больницу в Фару, где она проживала, с серьёзной инфекцией, приведшей к перфорации кишечника. В ходе хирургического вмешательства перфорация была устранена, однако инфекцию преодолеть не удалось. Это побудило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.