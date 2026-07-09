Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет.

Как сообщается в заявлении на её официальной странице в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией), она перенесла экстренную операцию в Португалии.
«Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», — говорится в сообщении.
В мае певица была госпитализирована в больницу в Фару, где она проживала, с серьёзной инфекцией, приведшей к перфорации кишечника. В ходе хирургического вмешательства перфорация была устранена, однако инфекцию преодолеть не удалось. Это побудило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.