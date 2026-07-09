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Гроза, туман и сильный ветер ожидаются в РТ — МЧС напомнило о мерах безопасности

Гроза и кратковременные усиления ветра до 15−18 м/с местами ожидаются в ночь на 10 июля в Татарстане, а также днем. Ночью и утром — туман.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

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