Активные красноярцы разработали проекты благоустройства восьми общественных пространств

В Красноярске восемь локаций преобразятся благодаря активности жителей, которые разработали проекты благоустройства и приняли участие в программе «Инициативный проект». В частности: на Судостроительной придомовую территорию превратят в спортивную зону, на Металлургов появится современная детская площадка, на Кутузова обустроят прогулочную зону между домами. Благоустройство общественных пространств по проектам и инициативе активных красноярцев в городе осуществляется с 2018 года. Жители должны не только предложить идею, но и принять участие в ее реализации софинансированием или уборкой и подготовкой территории к работам, озеленением. Программа поддержки инициатив горожан работает в Красноярске с 2018 года. Чтобы идея была реализована, жители должны внести свой вклад: помочь софинансированием, подготовить территорию к работам или заняться озеленением. За семь лет благодаря активности граждан в городе благоустроено порядка 60 объектов. Друзья, спасибо за ваши инициативы! Вместе будем наполнять наш город новыми ухоженными пространствами, — поблагодарил активных горожан глава Красноярска Сергей Верещагин. Добавим, консультацию по участию в программе можно получить в районных администрациях. Присоединиться к проекту могут и жители территорий, недавно вошедших в состав городского округа.