Больше тысячи иностранцев выдворили из Нижегородской области за полгода

Процедура проходила в установленном порядке: сначала иностранцев разместили в Центре временного содержания иностранных граждан. Затем, после завершения оформления сопутствующей документации, сотрудники ФССП сопроводили нарушителей до пункта пропуска через госграницу и передали представителям пограничной службы ФСБ. В отношении указанных лиц вынесен запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.