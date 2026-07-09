Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше тысячи иностранцев выдворили из Нижегородской области за полгода

Так, за последнюю неделю под процедуру выдворения попали 22 гражданина из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана: все они допустили нарушения, связанные с порядком въезда в РФ.

За первое полугодие 2026 года из Нижегородской области принудительно вывезли 1 035 иностранцев, находившихся в стране с нарушением миграционного законодательства. Данные предоставлены Управлением Федеральной службы судебных приставов.

Основанием для выдворения стало отсутствие у иностранцев разрешительных документов — в частности, бумаг, дающих право на временное проживание и трудовую деятельность в России.

Так, за последнюю неделю под процедуру выдворения попали 22 гражданина из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана: все они допустили нарушения, связанные с порядком въезда в РФ либо с несоблюдением установленного режима пребывания.

Процедура проходила в установленном порядке: сначала иностранцев разместили в Центре временного содержания иностранных граждан. Затем, после завершения оформления сопутствующей документации, сотрудники ФССП сопроводили нарушителей до пункта пропуска через госграницу и передали представителям пограничной службы ФСБ. В отношении указанных лиц вынесен запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.

Ранее артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде.