Больше тысячи иностранцев выдворили из Нижегородской области за полгода

За первое полугодие 2026 года из Нижегородской области принудительно вывезли 1 035 иностранцев, находившихся в стране с нарушением миграционного законодательства. Данные предоставлены Управлением Федеральной службы судебных приставов.
Основанием для выдворения стало отсутствие у иностранцев разрешительных документов — в частности, бумаг, дающих право на временное проживание и трудовую деятельность в России.
Так, за последнюю неделю под процедуру выдворения попали 22 гражданина из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана: все они допустили нарушения, связанные с порядком въезда в РФ либо с несоблюдением установленного режима пребывания.
Процедура проходила в установленном порядке: сначала иностранцев разместили в Центре временного содержания иностранных граждан. Затем, после завершения оформления сопутствующей документации, сотрудники ФССП сопроводили нарушителей до пункта пропуска через госграницу и передали представителям пограничной службы ФСБ. В отношении указанных лиц вынесен запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.
Ранее артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде.