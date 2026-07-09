Специалисты предупреждают об опасности падения деревьев после дождей в Калининграде

Несмотря на то, что пик шторма «Бернадетт» пришелся на 8 июля, сегодня тоже неспокойно и дождливо. Из-за переувлажнения почвы есть риск падения деревьев, тем более. Что и ветер не утихает. Об этом сообщает дирекция ландшафтных парков Калининграда 9 июля.