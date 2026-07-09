Специалисты предупреждают об опасности падения деревьев после дождей в Калининграде

Несмотря на то, что пик шторма «Бернадетт» пришелся на 8 июля, сегодня тоже неспокойно и дождливо. Из-за переувлажнения почвы есть риск падения деревьев, тем более. Что и ветер не утихает. Об этом сообщает дирекция ландшафтных парков Калининграда 9 июля.
«Земля настолько напиталась влагой, что корни старых деревьев теряют былую цепкость. Из-за этого тяжелые кроны становятся уязвимыми к порывам ветра — возрастает риск падения веток или даже самого ствола», — говорится в сообщении.
Горожан просят по возможности не проходить рядом со старыми деревьями с раскидистыми кронами, держаться открытых пространств.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше