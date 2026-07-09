Путин утвердил поручения по поддержке русского языка

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка и языков российских народов.
Основные положения:
включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов;проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ;подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское Пушкинское общество» и установлении Дня детской книги;принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и ответит на все вопросы журналистов.
В начале июня Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.