Путин утвердил поручения по поддержке русского языка

включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов;проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ;подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское Пушкинское общество» и установлении Дня детской книги;принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.