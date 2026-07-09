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Путин утвердил поручения по поддержке русского языка

Путин утвердил поручения в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка и языков российских народов.

Основные положения:

включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов;проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ;подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское Пушкинское общество» и установлении Дня детской книги;принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и ответит на все вопросы журналистов.

В начале июня Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.

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