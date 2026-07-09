ТУАД ищет подрядчика на ремонт дороги Инская — Барышево в районе Березовки

В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги «Инская — Барышево». В порядок приведут участок в районе Березовки длиной 400 метров. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Территориальное управление автомобильных дорог объявило торги на ремонт трассы км 17+450 — км 17+850. Подрядчику предстоит полностью заменить основание дорожной одежды, уложить новый асфальт, нанести разметку и установить новые знаки.
Ремонт запланирован на 2026 год.
Также в ТУАД напомнили о проекте реконструкции другого участка этой дороги — с 8 по 12 километр. К работам приступят после доведения лимитов.