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ТУАД ищет подрядчика на ремонт дороги Инская — Барышево в районе Березовки

Проблемный участок длиной 400 метров полностью заменят.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги «Инская — Барышево». В порядок приведут участок в районе Березовки длиной 400 метров. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Территориальное управление автомобильных дорог объявило торги на ремонт трассы км 17+450 — км 17+850. Подрядчику предстоит полностью заменить основание дорожной одежды, уложить новый асфальт, нанести разметку и установить новые знаки.

Ремонт запланирован на 2026 год.

Также в ТУАД напомнили о проекте реконструкции другого участка этой дороги — с 8 по 12 километр. К работам приступят после доведения лимитов.