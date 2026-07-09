Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде на время VK Fest

Первый этап ограничений начнется в 00:01 9 июля. До 10:00 12 июля движение транспорта будет закрыто на отдельных участках улицы Совнаркомовской и Волжской набережной. Затем, с 20:00 10 июля и до 10:00 12 июля, ограничения распространятся также на участок улицы Стрелка и часть Совнаркомовской улицы.