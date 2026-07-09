В почвах Красноярского края нашли тяжелые металлы, пестициды и бактерии

Чаще всего специалисты фиксировали загрязнение тяжелыми металлами — кадмием, мышьяком и цинком, а также остатками пестицидов. Такие превышения нашли в 29 случаях. Еще в 23 пробах обнаружили колиформные бактерии и энтерококки.