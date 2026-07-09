Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В почвах Красноярского края нашли тяжелые металлы, пестициды и бактерии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили более 140 отклонений от нормы в образцах почвы. В лабораторию поступили 467 проб от строительных организаций, фермерских хозяйств и агрохолдингов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили более 140 отклонений от нормы в образцах почвы. В лабораторию поступили 467 проб от строительных организаций, фермерских хозяйств и агрохолдингов.

Всего провели более 2,5 тыс. исследований по химико-токсикологическим и агрохимическим показателям. В 52 случаях выявили несоответствия по химическим и микробиологическим параметрам.

Чаще всего специалисты фиксировали загрязнение тяжелыми металлами — кадмием, мышьяком и цинком, а также остатками пестицидов. Такие превышения нашли в 29 случаях. Еще в 23 пробах обнаружили колиформные бактерии и энтерококки.

В лаборатории также зафиксировали 90 отклонений по агрохимическим показателям: pH, содержанию гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. Эти параметры влияют на плодородие почвы и помогают определить, какие меры нужны для ее восстановления.

По итогам исследований заказчикам направили протоколы испытаний для принятия мер.