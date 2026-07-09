В почвах Красноярского края нашли тяжелые металлы, пестициды и бактерии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили более 140 отклонений от нормы в образцах почвы. В лабораторию поступили 467 проб от строительных организаций, фермерских хозяйств и агрохолдингов.
Всего провели более 2,5 тыс. исследований по химико-токсикологическим и агрохимическим показателям. В 52 случаях выявили несоответствия по химическим и микробиологическим параметрам.
Чаще всего специалисты фиксировали загрязнение тяжелыми металлами — кадмием, мышьяком и цинком, а также остатками пестицидов. Такие превышения нашли в 29 случаях. Еще в 23 пробах обнаружили колиформные бактерии и энтерококки.
В лаборатории также зафиксировали 90 отклонений по агрохимическим показателям: pH, содержанию гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. Эти параметры влияют на плодородие почвы и помогают определить, какие меры нужны для ее восстановления.
По итогам исследований заказчикам направили протоколы испытаний для принятия мер.