19-летний менеджер магазина электроники украл 390 тысяч и проиграл в казино

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 19-летний менеджер по продажам. В течение месяца он получал от работодателя деньги для закупки товаров, но покупки не совершал, а тратил их по своему усмотрению. Позже обнаружилась пропажа «умных» очков с витрины и рабочего мобильного телефона, который использовался для отчётности.