19-летний менеджер магазина электроники украл 390 тысяч и проиграл в казино

недостаче товара и денежных средств на общую сумму около 390 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 19-летний менеджер по продажам. В течение месяца он получал от работодателя деньги для закупки товаров, но покупки не совершал, а тратил их по своему усмотрению. Позже обнаружилась пропажа «умных» очков с витрины и рабочего мобильного телефона, который использовался для отчётности.
По словам подозреваемого, деньги он проиграл в казино, а очки потерял.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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