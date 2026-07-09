В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома построят поликлинику

Поликлинику построят на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В учреждении площадью свыше 9,4 тыс. кв. м на улице Летной будут работать хирурги, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи. Также там откроются кабинеты ЭКГ, УЗИ и функциональной диагностики. Во взрослом отделении оборудуют кабинет уролога, помещения для рентгенодиагностики, маммографии и зал лечебной физкультуры. В детском отделении предусмотрены комнаты для кормления, кабинет здорового ребенка, зал физиотерапии и массажный кабинет.
На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, установят скамьи и оборудуют детскую площадку. Завершить строительство планируется в 2028 году. Рядом с будущей поликлиникой расположены парк «Берег реки Сходни», станции «Спартак» и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии метро, а также и остановки наземного городского транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.