В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома построят поликлинику

В учреждении площадью свыше 9,4 тыс. кв. м на улице Летной будут работать хирурги, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи. Также там откроются кабинеты ЭКГ, УЗИ и функциональной диагностики. Во взрослом отделении оборудуют кабинет уролога, помещения для рентгенодиагностики, маммографии и зал лечебной физкультуры. В детском отделении предусмотрены комнаты для кормления, кабинет здорового ребенка, зал физиотерапии и массажный кабинет.