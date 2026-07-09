В Прикамье мошенники чаще всего маскируются под сотрудников соцслужб и госорганов

По данным оператора, несмотря на сокращение общего количества спам-вызовов в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Прикамье сохраняется активность мошенников. Так, за первые шесть месяцев 2026 года было заблокировано 15 млн нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд. Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно им мошенники звонят чаще всего.