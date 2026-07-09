Новосибирские журналисты проверили качество воды в городских фонтанах

В Новосибирске уже месяц стоит аномальная жара. Кто-то спасается на пляже, кто-то уезжает на дачу, кто-то и рад бы уехать, но ситуация с бензином в стране не позволяет. Люди ищут доступную прохладу в теньке или у городских фонтанов, охлаждаясь освежающими брызгами. Дети, конечно, не упускают возможности залезть в воду, а родители часто закрывают на это глаза. Редакция Om1 Новосибирск решила проверить: а безопасна ли вода в городских фонтанах? Для этого мы взяли TDS-метр (он же солемер, измеритель общей минерализации) и прошлись с ним по основным городским фонтанам.