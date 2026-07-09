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Новосибирские журналисты проверили качество воды в городских фонтанах

Для проверки корреспондент Om1 Новосибирск взял TDS-метр и прошёлся с ним по основным городским фонтанам.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске уже месяц стоит аномальная жара. Кто-то спасается на пляже, кто-то уезжает на дачу, кто-то и рад бы уехать, но ситуация с бензином в стране не позволяет. Люди ищут доступную прохладу в теньке или у городских фонтанов, охлаждаясь освежающими брызгами. Дети, конечно, не упускают возможности залезть в воду, а родители часто закрывают на это глаза. Редакция Om1 Новосибирск решила проверить: а безопасна ли вода в городских фонтанах? Для этого мы взяли TDS-метр (он же солемер, измеритель общей минерализации) и прошлись с ним по основным городским фонтанам.

TDS-метр измеряет количество растворённых твёрдых веществ в воде — солей, минералов, металлов — и выдаёт результат в единицах ppm (parts per million, частиц на миллион). Чем выше цифра, тем больше примесей.

Для питьевой воды действуют такие ориентиры: до 300 ppm — отличная вода, 300−600 — хорошая, 600−900 — удовлетворительная, 900−1200 — неприемлемая, свыше 1200 — пить нельзя.

Что касается воды в фонтанах, здесь ориентиры другие. Техническая вода, многократно циркулирующая по системе, может иметь показатель до 1500−2000 ppm — это считается допустимым для непитьевого использования, если вода регулярно очищается и не представляет бактериологической опасности. Главная угроза в фонтанах — не минерализация, а бактерии: кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла, которые появляются при отсутствии должной очистки. Именно на них мы и проверим часть фонтанов в ближайшие дни.

А пока — первые замеры.

Фонтан у ДК «Энергия»: 0106 ppm.

Начали мы свой путь у ДК «Энергия». Показатель прибора здесь — 0106 ppm. Для воды в фонтане это хороший, безопасный результат: он не превышает 200−250 ppm, что считается нормой для технической воды даже с учётом её постоянной циркуляции.

Но самое интересное произошло во время замеров. Ко мне подошёл мужчина и спросил: «Вы чего здесь сидите? Любовь просите? Тут многие любовь ищут», — делится корреспондент Om1 Новосибирск Юлия Устинова. Так что теперь этот фонтан у нас будет ассоциироваться не только с прохладой, но и с романтикой.

Фонтан в сквере «Крылья Сибири» (сквер S7): 0110 ppm.

Следом мы отправились в сквер «Крылья Сибири» — многим он знаком как сквер S7. Здесь показатель воды составил 0110 ppm. Тоже в пределах нормы для фонтана. Вода чистая по минерализации, без критических примесей.

Фонтаны в Первомайском сквере: 0088 ppm и 0099 ppm.

В Первомайском сквере мы замерили два фонтана. Первый — фонтан-каскад, любимец новосибирцев. Пока корреспондент с прибором колдовала над водой, прохожий заметил: «Хороший фонтан, не надо на него наезжать, он мне нравится». Прибор в этот момент показал 0088 ppm — вообще отличный результат, один из самых низких за весь день. Чисто.

А вот у фонтана с мишкой в глубине парка, куда туристы кидают монетки на удачу, а дети постоянно ныряют, чтобы их выловить, показатель оказался 0099 ppm. Тоже очень хорошо, хотя с учётом человеческого фактора и постоянного «купания» результат мог быть и хуже.

Фонтан у театра «Глобус»: 0110 ppm.

Фонтан у «Глобуса» — один из самых красивых в городе. Вода в нём показала 0110 ppm. В пределах нормы.

Фонтан у Законодательного собрания: 0125 ppm.

Недавно отремонтированный фонтан у Заксобрания показал 0125 ppm. Немного выше, чем у других, но всё ещё в пределах допустимого для технической воды.

Фонтан у ГПНТБ: 0122 ppm.

Научная библиотека тоже не осталась без внимания. Здесь прибор показал 0122 ppm. Аналогично — норма.

Что дальше?

Всё это — усреднённые показатели примесей. TDS-метр показывает общую минерализацию, но не отвечает на главный вопрос: есть ли в воде бактерии? Поэтому мы взяли пробы воды из четырёх фонтанов и отправили их на анализ. Через 72 часа станет известно, есть ли в воде кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк и другие опасные микроорганизмы.

Результаты бактериологического анализа — во второй части нашего материала. Следите за обновлениями.