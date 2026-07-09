Из-за дронов в Белгородской области выведены из оборота 183 тысячи га пашни

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе беседы Александр Шуваев также рассказал, что за последние дни ВСУ нанесли по Белгородской области очень много ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Силы ПВО сбили большую часть ракет, поэтому ущерб был «не таким ощутимым как в прошлый раз». Однако количество самих ударов оказалось намного больше, чем раньше.