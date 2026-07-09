Верховный суд России оправдал экс-главу Ворошиловского района Ростова

— В жалобе в Верховный Суд России адвокаты заявили, что у Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности. Коллегия по уголовным делам ВС РФ поддержала доводы и оставила в силе оправдательный приговор, признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении Верховного суда России.