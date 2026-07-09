Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд России оправдал экс-главу Ворошиловского района Ростова

Экс-главу Ворошиловского района Ростова оправдали по делу о халатности.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России оправдал экс-главу Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктора Бережного. Решение утвердили по делу об обрушении части подъезда многоквартирного дома на улице Нариманова.

Известно, что первая инстанция не нашла в действиях подсудимого состава преступления, но кассация решение отменила и направила дело на новое рассмотрение.

— В жалобе в Верховный Суд России адвокаты заявили, что у Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности. Коллегия по уголовным делам ВС РФ поддержала доводы и оставила в силе оправдательный приговор, признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении Верховного суда России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.