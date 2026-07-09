Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске на площади 1,5 тысячи квадратных метров горят склады

В Батайске спасатели МЧС России по Ростовской области тушат пожар на складах. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Батайске спасатели МЧС России по Ростовской области тушат пожар на складах. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре на ул. Фермерская, 1 «А» поступило 9 июля в 11:08. По прибытии на место спасатели выяснили, что горят деревянные поддоны и два складских помещения.

«Сухая и жаркая погода осложняют тушение. Существует угроза распространения огня», — уточнили в МЧС.

В тушении задействованы 40 человек и 11 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше