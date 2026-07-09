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В 86,5 тысяч тенге обошлась «веселая» поездка в метро двум алматинцам

В алматинском метрополитене произошла драка между двумя парнями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Инцидент попал на видео, и на него отреагировали в полиции.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 9 июля 2026 года рассказали, что драка, начавшаяся во время движения поезда и продолжившаяся на платформе одной из станций алматинского метрополитена, получила правовое продолжение. Оба участника конфликта были задержаны, а собранные материалы направили в суд.

«По итогам рассмотрения дела нарушители привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (86 500 тенге)», — рассказали в ДП.

На пять суток ранее арестовали другого алматинца, пристававшего к девушке в метро.