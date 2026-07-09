В 86,5 тысяч тенге обошлась «веселая» поездка в метро двум алматинцам

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 9 июля 2026 года рассказали, что драка, начавшаяся во время движения поезда и продолжившаяся на платформе одной из станций алматинского метрополитена, получила правовое продолжение. Оба участника конфликта были задержаны, а собранные материалы направили в суд.