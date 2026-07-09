Башня приглашает в царство огромных игр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ОКЦ «Башня» продолжает серию Пикников для норильчан и гостей города. Первый «Пикник у Башни» собрал почти 20 000 человек. Затем прошел Пикник «Семейная Формула‑1» и «Гараж-фест»". И вот 11−12 июля сотрудники Башни приглашают на летние семейные выходные в царство огромных игр.