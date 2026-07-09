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Башня приглашает в царство огромных игр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ОКЦ «Башня» продолжает серию Пикников для норильчан и гостей города. Первый «Пикник у Башни» собрал почти 20 000 человек. Затем прошел Пикник «Семейная Формула‑1» и «Гараж-фест»". И вот 11−12 июля сотрудники Башни приглашают на летние семейные выходные в царство огромных игр.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ОКЦ «Башня» продолжает серию Пикников для норильчан и гостей города. Первый «Пикник у Башни» собрал почти 20 000 человек. Затем прошел Пикник «Семейная Формула‑1» и «Гараж-фест»". И вот 11−12 июля сотрудники Башни приглашают на летние семейные выходные в царство огромных игр.

Очередной Пикник напомнит обо всем, что любили в детстве, только в формате XXL.

Всех пришедших ждут:

— Гигантская Дженга. Башня, которую можно построить без каски.

— Гигантский Морской бой. Проверка внимательности и интуиции.

— Гигантский Твистер. Поле размером с комнату, чтобы играть всей семьей.

— Гигантская Денди. Та самая приставка из детства, активирующая ностальгию.

— Гигантские Крестики-нолики. Почти как в школьной тетради.

— Гигантский пиксель-арт. Чтобы собирать искусство.

— Гигантский дартс. Все безопасно — он на липучках.

— Гигантские шахматы. Чтобы все заметили триумфальный шах и мат.

Ну и, конечно же, маркет локальных мастеров и фудкорт, чтобы восстановить силы.

Напомним, событие пройдет с 14 до 20 часов. Оно организовано Башней при поддержке «Норникеля», Администрации города, Агентства развития Норильска и программы «Люди территории».

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