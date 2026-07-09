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Уголовное дело в отношении Акбаян Мукангалиевой прекратили

Уголовное дело в отношении бывшей супруги Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве семьи из Атырауской области, прекратили, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Судья Зарема Хамидуллина огласила постановление о выделении в отдельное производство материалов в отношении Акбаян Мукангалиевой, дочери убитых супругов и бывшей жены обвиняемого.

Судья обратила внимание прокурора на то, что уголовное дело было возбуждено по ст. 434 УК РК (недонесение о преступлении), хотя женщина проходит лечение в связи с психическим заболеванием.

Судья задала вопрос: «Как она могла отвечать за недонесение?».

Впоследствии уголовное дело в отношении Акбаян Мукангалиевой было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В настоящее время она продолжает проходить лечение.