В лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран

Собирать гриб-баран запрещено, так как он занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Минлесхозе напомнили, что за незаконный сбор, оборот и преднамеренное уничтожение редких видов грибов, включённых в Красную книгу, предусмотрена административная и уголовная ответственность.