В лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран

Охотинспектор Лысковского муниципального округа обнаружил гигантский гриб‑баран во время патрулирования леса. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в мессенджере МАХ.
Гриб‑баран или грифола курчавая — это представитель семейства трутовиковых. Плодовое тело гриба может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить почти 2 киклограмма.
«Лопасти гриба, похожие на маленькие зонтики, располагаются на общих ножках, а их нижняя поверхность покрыта мелкими порами. Растёт он с конца июня до конца сентября, в основном в широколиственных лесах», — отмечают специалисты.
Собирать гриб-баран запрещено, так как он занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Минлесхозе напомнили, что за незаконный сбор, оборот и преднамеренное уничтожение редких видов грибов, включённых в Красную книгу, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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