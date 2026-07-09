Гигантский гриб-баран обнаружили в лысковском лесу

Гриб-баран относится к семейству трутовиковых. Он получил такое название за внешнее сходство с овечьей шерстью — лопасти гриба похожи на маленькие зонтики, а нижняя поверхность покрыта мелкими порами. Плодовое тело гриба может достигать 30 см в диаметре, а вес — 2 кг. Он растет с конца июня до конца сентября, чаще всего в широколиственных лесах.