В 10 российских регионах стартовали работы по расчистке водоемов

Специалисты приступили к оздоровлению реки Мелекески в Республике Татарстан, реки Амбарной в Красноярском крае, реки Колпи во Владимирской области, реки Медведицы в Волгоградской области, реки Тускари в Курской области, реки Копнинки в Московской области, реки Сызранки в Самарской области, реки Цны в Тамбовской области, озера Селигер в Тверской области. Работы начались на трех водных объектах государственного музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге — Лебяжьих и Верхних прудках, Продольном пруду.