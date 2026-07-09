В 10 российских регионах стартовали работы по расчистке водоемов

Расчистка водоемов по национальному проекту «Экологическое благополучие» стартовала в 10 регионах РФ. При этом работы на двух водных объектах завершатся до конца этого года, сообщили в Минприроды.
Специалисты приступили к оздоровлению реки Мелекески в Республике Татарстан, реки Амбарной в Красноярском крае, реки Колпи во Владимирской области, реки Медведицы в Волгоградской области, реки Тускари в Курской области, реки Копнинки в Московской области, реки Сызранки в Самарской области, реки Цны в Тамбовской области, озера Селигер в Тверской области. Работы начались на трех водных объектах государственного музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге — Лебяжьих и Верхних прудках, Продольном пруду.
«В этом году планируется завершить два мероприятия — во Владимирской области будет расчищен участок реки Колпи, в Тамбовской области — участки русла реки Цны. Общая протяженность работ более 7 километров», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Для расчистки водных объектов применяется современная специализированная техника. Донные отложения удаляют с помощью плавающих экскаваторов-амфибий, ил извлекают земснаряды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.