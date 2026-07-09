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Депутат Липецкого облсовета Татьяна Тинькова досрочно ушла в отставку

На внеочередной 60-й сессии Липецкий облсовет досрочно сложил полномочия депутата по округу № 24 Татьяны Тиньковой. Об этом сообщили в облсовете.

Источник: Коммерсантъ

На внеочередной 60-й сессии Липецкий облсовет досрочно сложил полномочия депутата по округу № 24 Татьяны Тиньковой. Об этом сообщили в облсовете.

Причиной такого решения послужило личное заявление госпожи Тиньковой о сложении полномочий «в связи с замещением муниципальной должности в регионе». На какую именно должность перешла экс-депутат, в облсовете не уточнили.

Татьяна Тинькова родилась в 1967 году в Становлянском районе Липецкой области. В 1988 году окончила Елецкий государственный пединститут, по специальности «педагогика и методика начального обучения». Работает директором Центра социальной защиты населения по Становлянскому району. До избрания в облсовет Татьяна Тинькова была депутатом Становлянского сельсовета. Является членом партии «Единая Россия».

«Хочу пожелать на предстоящих выборах моим однопартийцам стопроцентной победы. Я за вас, находясь на других должностях, буду агитировать во внерабочее время», — сказала госпожа Тинькова.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что депутат Липецкого горсовета Анна Широких переходит на пост замминистра соцполитики.

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