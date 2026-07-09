Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеки Чан прилетел в Алматы

Сегодня, 9 июля 2026 года, в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum («Доспехи бога: Ультиматум») с участием всемирно известного актера Джеки Чана. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве культуры и информации РК.

Источник: Zakon.kz

В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и международной киноиндустрии.

Приветствуя гостя, вице-премьер выразила признательность за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений.

«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках», — отметила Аида Балаева.

В ходе встречи Джеки Чан пообщался с талантливыми юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами — выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Он пожелал успехов на творческом пути и отметил важность постоянного развития и любви к своему делу. В память о встрече дети подарили знаменитому актеру его портреты.

Кульминацией мероприятия стала памятная фотография с традиционной кинотарелкой — общепринятого мирового символа начала съемочного процесса, ознаменовавшая официальный старт производства фильма.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации РК и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производство фильма осуществляют казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская компания Billion Target.

Съемки фильма пройдут на территории Казахстана с июля по октябрь 2026 года под руководством казахстанского режиссера-постановщика Роберта Кун. Картина ориентирована на широкий международный прокат. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области.

Отмечается, что проект носит стратегический и имиджевый характер для Казахстана. Его реализация будет способствовать продвижению культурного, туристического и инвестиционного потенциала страны, развитию кинотуризма, укреплению международного сотрудничества и повышению узнаваемости Казахстана как современной площадки для съемок крупных мировых кинопроектов.

В мае 2026 года мы писали о казахстанце Максате Кикимове, который в Китае встретился с легендарным актером, режиссером и продюсером Джеки Чаном и поделился своими наблюдениями о привычках звезды.