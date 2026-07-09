Джеки Чан прилетел в Алматы

В ходе встречи Джеки Чан пообщался с талантливыми юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами — выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Он пожелал успехов на творческом пути и отметил важность постоянного развития и любви к своему делу. В память о встрече дети подарили знаменитому актеру его портреты.