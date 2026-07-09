Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы даты школьных каникул в Новосибирской области на предстоящий учебный год

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации каникул.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области утвердили график школьных каникул на 2026−2027 учебный год. Соответствующие рекомендации от Министерства просвещения России направлены в регионы, рассказали в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Образовательным учреждениям рекомендуется чередовать периоды учебы и каникул для профилактики переутомления школьников.

Так, первые осенние каникулы начнутся 26 октября и продлятся до 3 ноября 2026 года. На зимние каникулы школьники уйдут 31 декабря 2026 года, а вернутся на учебу 10 января 2027 года. Весенний отдых продлится с 27 марта по 4 апреля 2027 года. А летом школьники будут отдыхать с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней — это время необходимо для полноценного восстановления детей.

При этом школы имеют право самостоятельно составлять календарный график, учитывая региональные и этнокультурные особенности, либо использовать федеральные даты, рекомендованные министерством.