Названы даты школьных каникул в Новосибирской области на предстоящий учебный год

Так, первые осенние каникулы начнутся 26 октября и продлятся до 3 ноября 2026 года. На зимние каникулы школьники уйдут 31 декабря 2026 года, а вернутся на учебу 10 января 2027 года. Весенний отдых продлится с 27 марта по 4 апреля 2027 года. А летом школьники будут отдыхать с 27 мая по 31 августа 2027 года.