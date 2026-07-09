В Калининграде будут судить водителя, сбившего двух пешеходов на зебре — ДТП произошло 26 декабря 2025 года на Правой набережной. Тогда пострадали двое мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 64-летний мужчина был госпитализирован с различными травмами, 49-летний пешеход получил ушибы.