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В Калининграде будут судить водителя, сбившего двух пешеходов на зебре

ДТП случилось зимой прошлого года на Правой набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде будут судить водителя, сбившего двух пешеходов на зебре — ДТП произошло 26 декабря 2025 года на Правой набережной. Тогда пострадали двое мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 64-летний мужчина был госпитализирован с различными травмами, 49-летний пешеход получил ушибы.

О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигурант — 58-летний калининградец, водитель «Тойоты». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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