В Нижегородской области расторгли инвестсоглашение с производителем ягод

Ситуация осложнилась в 2025 году, когда АО «Сергачский сахарный завод» (ранее связанное с предпринимателем Дмитрием Аржановым, который проходит по уголовному делу о хищении более 14 млрд рублей у энергетических компаний в составе организованного преступного сообщества) обратилось в суд с требованием признать ООО «Рассвет» банкротом. В декабре 2025 года в отношении производителя ягод была введена процедура наблюдения.