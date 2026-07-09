В Нижегородской области расторгли инвестсоглашение с производителем ягод

Инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и сергачским производителем ягод ООО «Рассвет» прекращает своё действие: стороны расторгли договор, предусматривавший предоставление компании льготы по налогу на имущество, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Для юридического закрепления отмены льготы подготовлен законопроект — его предстоит рассмотреть Законодательному собранию региона, данные об инициативе размещены в базе проектов нормативных актов областного парламента.
Документ был заключён в сентябре 2019 года: в рамках масштабного и приоритетного инвестпроекта «Рассвет» намеревался обустроить ягодный сад на территории в 230 га, вложив в реализацию порядка 868,6 млн рублей.
В качестве меры поддержки предприятие запрашивало налоговую преференцию по имущественному налогу в размере 6,9 млн рублей. Однако, как следует из материалов заксобрания, компания не предоставляла отчётность о ходе исполнения проекта и фактически не воспользовалась предоставленной льготой.
Ситуация осложнилась в 2025 году, когда АО «Сергачский сахарный завод» (ранее связанное с предпринимателем Дмитрием Аржановым, который проходит по уголовному делу о хищении более 14 млрд рублей у энергетических компаний в составе организованного преступного сообщества) обратилось в суд с требованием признать ООО «Рассвет» банкротом. В декабре 2025 года в отношении производителя ягод была введена процедура наблюдения.
Ранее дело об отмывании 113 млн рублей через онлайн-казино дошло до суда в Нижнем.