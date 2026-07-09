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В этнопарке Омской области отметили праздник Ивана Купалы

У участников мероприятия была возможность встретиться с Бабой Ягой.

Источник: Национальные проекты России

Праздник Ивана Купалы отметили 4 июля в этнопарке «Музей сказки “Васин хутор”» в Омской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

На мероприятии участники могли поводить хороводы, поиграть в народные игры, принять участие в купальских гаданиях и научиться плести венки из летних трав. Кроме того, у них была возможность встретиться с Бабой Ягой. Завершилась программа чаепитием у самовара со скатертью-самобранкой.

Праздник Ивана Купалы издавна объединял людей, он был связан с почитанием природы, летнего солнца и семейных традиций. Сегодня он остается прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе, познакомиться с народной культурой и подарить яркие впечатления детям и взрослым.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.