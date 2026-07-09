Стоматологов хотят обязать применять анестезию при риске боли у пациента

В федеральном Минздраве предложили обязать стоматологов использовать обезболивание при лечении взрослых пациентов, если есть риск возникновения боли. Это следует из опубликованного проекта нормативного акта, сообщает «Российская газета».
Согласно документу, стоматологические процедуры, которые могут вызвать болевые ощущения, должны проводиться с применением анестезии. Более сложные методы обезболивания, такие как седация и наркоз, проводятся в соответствии с профилем «анестезиология и реаниматология».
В проекте также указано, что первичная доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта может быть предоставлена зубным врачом, стоматологическим гигиенистом, стоматологическим фельдшером, зубным техником и фельдшером. Но после устранения боли врач должен направить пациента в специализированное медучреждение.
Кроме того, Минздрав пересмотрел требования к оснащению стоматологических учреждений. В организациях, где есть стоматологические отделения, кабинеты или лаборатории, должны быть автоматический наружный дефибриллятор и препараты для лечения анафилактического шока.
Штатный норматив остается прежним — пять специалистов на 10 тысяч взрослых пациентов. Однако в состав специалистов могут быть включены стоматологические фельдшеры.
Документ планируется ввести в действие с октября текущего года.
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