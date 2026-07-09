Стоматологов хотят обязать применять анестезию при риске боли у пациента

В проекте также указано, что первичная доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта может быть предоставлена зубным врачом, стоматологическим гигиенистом, стоматологическим фельдшером, зубным техником и фельдшером. Но после устранения боли врач должен направить пациента в специализированное медучреждение.