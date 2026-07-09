Коэффициент рождаемости в Нижегородчине превысил средний показатель по РФ

«Нижегородский проект жизни “Основа” — лучшее доказательство того, что можно развернуть негативный демографический тренд. Как только заработали наши дополнительные меры поддержки, суммарный коэффициент рождаемости пошел в рост. Это результат грамотного использования федеральных инструментов и региональных инициатив. Вместе с командой правительства Нижегородской области при содействии Института демографического развития продолжаем расширять спектр мер поддержки, актуализировать решения и адресно устранять барьеры, мешающие семьям решиться на рождение ребенка», — написал глава региона в мессенджере «Макс».