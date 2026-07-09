Коэффициент рождаемости в Нижегородчине превысил средний показатель по РФ

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области по итогам июня 2026 года впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он поднялся до отметки 1,357 при среднем по стране 1,352.
С июня 2025 года прирост СКР составил почти 8%. Это лучший результат среди регионов России за год. При этом коэффициент рождаемости по Приволжскому федеральному округу составляет 1,295.
«Нижегородский проект жизни “Основа” — лучшее доказательство того, что можно развернуть негативный демографический тренд. Как только заработали наши дополнительные меры поддержки, суммарный коэффициент рождаемости пошел в рост. Это результат грамотного использования федеральных инструментов и региональных инициатив. Вместе с командой правительства Нижегородской области при содействии Института демографического развития продолжаем расширять спектр мер поддержки, актуализировать решения и адресно устранять барьеры, мешающие семьям решиться на рождение ребенка», — написал глава региона в мессенджере «Макс».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.