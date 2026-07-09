Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям ЕГЭ

«Рособрнадзору провести анализ соответствия содержания контрольных измерительных материалов, используемых при проведении всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам “Русский язык” и “Литература”, содержанию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, созданной во исполнение подпункта “б” пункта 5 перечня поручений президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № Пр-2814», — говорится в поручении.