Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям ЕГЭ

Путин поручил проверить соответствие учебников по русскому языку заданиям ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.

«Рособрнадзору провести анализ соответствия содержания контрольных измерительных материалов, используемых при проведении всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам “Русский язык” и “Литература”, содержанию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, созданной во исполнение подпункта “б” пункта 5 перечня поручений президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № Пр-2814», — говорится в поручении.

По результатам анализа Рособнадзор должен обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов в соответствие с содержанием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, отмечается в документе.

Доклад необходимо представить до 1 марта 2028 года, далее — один раз в год, ответственным назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.