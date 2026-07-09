Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям ЕГЭ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору проанализировать, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
«Рособрнадзору провести анализ соответствия содержания контрольных измерительных материалов, используемых при проведении всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам “Русский язык” и “Литература”, содержанию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, созданной во исполнение подпункта “б” пункта 5 перечня поручений президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № Пр-2814», — говорится в поручении.
По результатам анализа Рособнадзор должен обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов в соответствие с содержанием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, отмечается в документе.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2028 года, далее — один раз в год, ответственным назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.