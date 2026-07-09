«Великая лужа»: благоустроенную в рамках ремонта Галицкого часть ул. Диккенса затопило

Перед началом работ выяснилось, что подрядчик намерен переложить историческую брусчатку на спуске с улицы Галицкого на Московский проспект. В конце июля 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок, сообщив, что сохранение брусчастки подразумевает ее перекладку. В декабре глава администрации сообщила, что подрядчик не может переложить брусчатку, не трогая ливневку.