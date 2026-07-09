«Великая лужа»: благоустроенную в рамках ремонта Галицкого часть ул. Диккенса затопило

После шторма «Бернадетт» на ул. Диккенса в центре Калининграда образовалась большая лужа, в которой глохли автомобили. Перед ней был установлен знак «кирпич». Как отмечают местные жители, не так давно это место благоустроили в рамках ремонта ул. Галицкого.
«После каждого большого дождя на ул. Диккенса (ближе к ул. Галицкого) образуется гигантская лужа. Я её впервые видел ещё в 70-е годы, когда жил на ул. Звёздной. Вся детвора с окрестных дворов там купалась», — рассказал «Новому Калининграду» историк Альберт Адылов. Он обратил внимание, что эту лужу помнят те, кто жил в этом районе ещё раньше.
«Фокус в том, что это место только что в ходе “дятловского ремонта” ул. Галицкого “благоустроили”, а лужа никуда не делась. Всё, что в силах сделать администрация — поставить переносной “кирпич”, потому что лужа такой глубины, что рисковые автомобили иногда глохнут», — рассказал он. По его словам, лужа исчезла 9 июля, когда закончились сильные дожди.
Фото: Альберт Адылов.
Историк назвал лужу «Великой Штайндаммской». «Но кому не нравится, можно называть “Диккенсовской”, ибо она на улице Диккенса, и это российское послевоенное название. Я же по-прежнему считаю, что эта улица должна носить довоенное имя Карла Бэра, ибо он великий российский учёный в мировом масштабе — фигура нисколько не меньше Диккенса», — отметил Адылов.
Ремонтом улицы Галицкого занималась компания «Мосинжиниринг» Георгия Мнацаканова, известная скандальными ремонтами на ул. Красной и Житомирской. В ходе торгов подрядчик снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей. Срок исполнения — 2 июля 2026 года.
Перед началом работ выяснилось, что подрядчик намерен переложить историческую брусчатку на спуске с улицы Галицкого на Московский проспект. В конце июля 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок, сообщив, что сохранение брусчастки подразумевает ее перекладку. В декабре глава администрации сообщила, что подрядчик не может переложить брусчатку, не трогая ливневку.
В июне 2026 года Альберт Адылов обратил внимание, что часть оригинального мощения была уничтожена. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».