Еще один пустующий поселок ликвидируют в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют изменить карту населённых пунктов: в Варнавинском округе намерены упразднить посёлок Елевая Заводь. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.
Посёлок, входящий в состав Михаленского сельсовета, предлагают исключить из учётных данных с 1 января 2027 года. Причина — многолетнее отсутствие зарегистрированных жителей и объектов недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Параллельно в Городецком округе готовится административное объединение нескольких населённых пунктов. Деревни Караваево и Оскордино, а также село Смольки (все — в составе Смольковского сельсовета) планируют объединить под общим названием «село Смольки».
Ранее в Нижегородской области преобразовали более 40 населенных пунктов.