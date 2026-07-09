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Еще один пустующий поселок ликвидируют в Нижегородской области

Причина — многолетнее отсутствие зарегистрированных жителей и объектов недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

В Нижегородской области планируют изменить карту населённых пунктов: в Варнавинском округе намерены упразднить посёлок Елевая Заводь. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.

Посёлок, входящий в состав Михаленского сельсовета, предлагают исключить из учётных данных с 1 января 2027 года. Причина — многолетнее отсутствие зарегистрированных жителей и объектов недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Параллельно в Городецком округе готовится административное объединение нескольких населённых пунктов. Деревни Караваево и Оскордино, а также село Смольки (все — в составе Смольковского сельсовета) планируют объединить под общим названием «село Смольки».

Ранее в Нижегородской области преобразовали более 40 населенных пунктов.