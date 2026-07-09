В селе Дуплято-Маслово Тамбовской области отремонтировали медцентр

В селе Дуплято-Маслово Тамбовской области после обильного снегопада протекла крыша центра первичной медицинской помощи. Жители отправили обращение через QR-код обратной связи с просьбой исправить ситуацию. Его рассмотрели, починили кровлю и заменили повреждённый потолок. Здание пришлось временно закрыть, чтобы привести помещения в порядок.
На время ремонта в село каждый день приезжал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, и врачи продолжали принимать пациентов.
Центр открыли в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». По нему медицинская помощь становится доступнее, в том числе в небольших населенных пунктах.
На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочет — отсканируйте код и вопрос обязательно рассмотрят!