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В селе Дуплято-Маслово Тамбовской области отремонтировали медцентр

После обращения местных жителей кровлю и поврежденный потолок восстановили, а на время ремонта пациентов принимал передвижной ФАП.

В селе Дуплято-Маслово Тамбовской области после обильного снегопада протекла крыша центра первичной медицинской помощи. Жители отправили обращение через QR-код обратной связи с просьбой исправить ситуацию. Его рассмотрели, починили кровлю и заменили повреждённый потолок. Здание пришлось временно закрыть, чтобы привести помещения в порядок.

На время ремонта в село каждый день приезжал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, и врачи продолжали принимать пациентов.

Центр открыли в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». По нему медицинская помощь становится доступнее, в том числе в небольших населенных пунктах.

На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочет — отсканируйте код и вопрос обязательно рассмотрят!