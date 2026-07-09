Глава СКР Бастрыкин заинтересовался избиением фельдшера в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении фельдшера бригады скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.
В июле пьяный мужчина напал на женщину, которая прибыла к нему для оказания помощи. Вместо благодарности нетрезвый пациент травмировал медика ударом по лицу.
По факту случившегося в нижегородском следственном управлении организована процессуальная проверка. Доклад о ее промежуточных результатах подготовит руководитель регионального СУ Айрат Ахметшин.
Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на историю доведенного до комы нижегородского ребенка.