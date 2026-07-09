Власти заключили новую концессию на строительство комплекса по переработке отходов в Корнево

Комплекс по обработке отходов в Корнево будет мощностью 300 тысяч тонн в год. Доля мусора, направляемого на утилизацию, — не менее половины. Проектная мощность станции по обработке органоминеральных отходов — не более 105 тысяч тонн. Доля выработки вторичных ресурсов — не менее 15%.