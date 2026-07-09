Власти заключили новую концессию на строительство комплекса по переработке отходов в Корнево

Власти заключили новое концессионное соглашение на строительство комплекса по переработке отходов в районе посёлка Корнево Багратионовского округа. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовали на портале правовой информации.
Новым концессионером стало ООО «Калининградский экологический оператор». Организация принадлежит АО «Утилизация мусора» из Гусевского округа. Акционерное общество является оператором полигона в Жаворонково.
Компания должна будет подготовить проектную документацию и построить комплекс по переработке мусора за счёт собственных средств и с привлечением льготного финансирования. Срок сдачи объекта — не позднее конца 2029 года. Концессионер также обязан обеспечить эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса. Соглашение будет действовать до конца 2040 года.
Комплекс по обработке отходов в Корнево будет мощностью 300 тысяч тонн в год. Доля мусора, направляемого на утилизацию, — не менее половины. Проектная мощность станции по обработке органоминеральных отходов — не более 105 тысяч тонн. Доля выработки вторичных ресурсов — не менее 15%.
В состав КПО «Корнево» войдут здание сортировки, участки дробления крупногабаритного мусора и компостирования, склад вторичных материалов, полигон ТКО и другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации и техника.
Максимальный объём вложений со стороны концессионера составит не менее 5,7 и не более 9,5 миллиарда рублей. Плата концедента, которым выступает Калининградская область, не должна превысить 8,3 миллиарда, включая инвестиционный платёж — 6,2 миллиарда и проценты — два миллиарда.
Ранее концессионером для строительства мусорного комплекса была компания «СибИнвестСтрой». Объект по обработке твёрдых коммунальных отходов и полигон для захоронения разрешили построить в Корнево в октябре 2024 года. Его хотели разместить на участке площадью 124 гектара. Сдать комплекс рассчитывали в 2027 году.
Концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса в Корнево областное правительство заключало с компанией «СибИнвестСтрой» в 2019-м. Работы планировали вести при поддержке Российского экологического оператора. Общий бюджет проекта оценивали в 8,6 миллиарда рублей. В октябре 2025 года региональные власти подготовили уведомление о расторжении концессионного договора. Сейчас Минприроды пытается взыскать с компании «СибИнвестСтрой» три миллиарда рублей.