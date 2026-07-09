Медработники Красноярского края начнут получать средства на аренду раз в месяц

Такое решение было принято после встречи губернатора с выпускниками педиатрического факультета КрасГМУ. Михаил Котюков отметил, что для молодых специалистов ежеквартальная выплата не очень удобна, и пообещал изменить порядок ее предоставления. Депутаты поддержали изменения и проголосовали единогласно.