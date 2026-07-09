С облздрава взыскали 157 тысяч за невыданное лекарство ребенку-инвалиду

Четвертый кассационный суд подтвердил законность решений волгоградских судов о взыскании с комитета здравоохранения Волгоградской области расходов на приобретение лекарственных препаратов семьей ребенка-инвалида. Как сообщили в кассационной инстанции, родители были вынуждены за собственный счет покупать препарат для своей дочери, страдающей аутоиммунным заболеванием. Несмотря на то, что назначенное лекарство не подлежало отмене или замене, семья не могла получить его в аптеке по выписанному рецепту. В итоге мама ребенка несколько месяцев приобретала его за свои деньги.
Советский районный суд Волгограда и Волгоградский облсуд обязали облздрав возместить семье расходы на покупку препарата. В комитете не согласились с таким решением и обжаловали его. Но безуспешно. Кассационная инстанция подтвердила законность взыскания с регионального органа здравоохранения расходов семьи и указала, что отказ в выдаче лекарства нарушил конституционное право ребёнка на социальную помощь, гарантированную государством.
Фото суда.