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Правительство представит идеи регулирования по русскому языку в рекламе

Правительство представит идеи регулирования по русскому языку в рекламе.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о дополнительном регулировании в сфере обязательного использования государственного языка в рекламе.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте… провести анализ законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации в части, касающейся обязательного использования государственного языка Российской Федерации в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, рекламе, и практики их применения. По результатам анализа при необходимости представить предложения о дополнительном законодательном регулировании», — говорится в сообщении.