Правительство представит идеи регулирования по русскому языку в рекламе.

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте… провести анализ законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации в части, касающейся обязательного использования государственного языка Российской Федерации в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, рекламе, и практики их применения. По результатам анализа при необходимости представить предложения о дополнительном законодательном регулировании», — говорится в сообщении.