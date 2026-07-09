Афиша на 11, 12 июля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

11 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Гипермаркет «Лента»17.00 | Цирк «Сокол» | 0+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Винтовка С. И. Мосина | 12+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается", этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Проделки Луны | 6+12.00 | Премьера! Парад планет | 6+15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+17.30 | В глубины Вселенной | 12+
Скульптура «Пермяк — солёные уши»10.30−15.30 | Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» | 0+16.00 | Фестиваль «Небесная ярмарка» | 6+
Театр «Данилин»15.00 | Иллюзионное шоу клоунов «Шутки-утки» | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Городская сюита. Стартовая точка — фойе театра | 16+
Театр-Театр15.00, 18.00 | Няня Ву | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Эспланада10.00 | Фестиваль «Город встреч». Большой семейный праздник «Стар фест» | 0+
12 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Гипермаркет «Лента»17.00 | Цирк «Сокол» | 0+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Винтовка С. И. Мосина | 12+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | История одной песчинки | 6+12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+17.30 | Разноцветная Вселенная | 12+
Театр «Данилин»12.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр-Театр15.00, 18.00 | Няня Ву | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля» Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Эспланада10.00 | Фестиваль «Город встреч». Большой семейный праздник «Стар фест» | 0+