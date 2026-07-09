Автолюбитель из Красноярского края дважды попался полицейским пьяным и лишился машины

Спустя полтора месяца мужчину вновь задержали. Полицейские обратили внимание на автопьяницу после того, как он в 4 утра врезался в припаркованный у магазина ВАЗ и ввязался в драку. Несмотря на то, что от прохождения медосвидетельствования водитель снова отказался, позже на суде свою вину он признал.