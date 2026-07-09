Автолюбитель из Красноярского края дважды попался полицейским пьяным и лишился машины

В Нижнем Ингаше 21-летний водитель лишился автомобиля после того, как дважды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В прокуратуре Красноярского края рассказали, что впервые мужчина попал в поле зрения правоохранителей в октябре 2025 года. Водитель Toyota Sprinter отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и получил 10 суток административного ареста.
Спустя полтора месяца мужчину вновь задержали. Полицейские обратили внимание на автопьяницу после того, как он в 4 утра врезался в припаркованный у магазина ВАЗ и ввязался в драку. Несмотря на то, что от прохождения медосвидетельствования водитель снова отказался, позже на суде свою вину он признал.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при наличии непогашенного административного наказания за аналогичное нарушение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортом на 2 года.
Автомобиль автопьяницы конфисковали и передали в доход государства.
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