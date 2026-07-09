В Красноярске состоялось итоговое заседание Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва

«Хочу поблагодарить коллег-депутатов — в этих достижениях есть значительная часть их усилий. За пять лет прошло почти тысяча заседаний профильных комитетов, причём каждый десятый — непосредственно в территориях края. Комитеты рассмотрели 11 тысяч вопросов, принято почти тысяча законов и 3,5 тысячи постановлений. Но статистика здесь абсолютно не главное. Главное — это решения, которые содержательно влияют на жизнь людей и обстановку в крае. Поэтому анализировать результаты нашей работы нужно не по числу рассмотренных и принятых актов, а по тем реальным решениям, которые принимал парламент», — подчеркнул Алексей Додатко.