В Красноярске состоялось итоговое заседание Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва

В Красноярске краевые депутаты собрались на итоговую сессию, которая завершает работу четвертого созыва Законодательного Собрания.
Председатель парламента Алексей Додатко обратил внимание на масштаб проведенной работы:
подготовлено и принято 933 закона; более 3500 постановлений; проведено около 1000 заседаний комитетов, каждое 10-е — в выездном формате; рассмотрено свыше 11000 вопросов; состоялось 10 публичных слушаний.
Спикер отметил, что цифры подчеркивают плотность рабочего графика и интенсивность работы. Алексей Додатко поблагодарил коллег за слаженную работу, подчеркнув: «Визитной карточкой созыва стало умение находить компромиссы по сложным вопросам, несмотря на то, что парламент региона является одним из наиболее многопартийных». Общаясь с журналистами, председатель парламента пояснил, что дальше, если того потребуют обстоятельства, депутаты смогут собраться только в порядке чрезвычайной сессии.
В повестке дня состоявшейся сегодня сессии было более 50 вопросов, три из которых внесены как срочные.
«Этому депутатскому корпусу пришлось столкнуться с целой системой вызовов и задач, которые ранее не имели прецедентов не только в краевой, но и, наверное, в общероссийской истории. Не было ни одного года, который в силу масштаба и значимости Красноярского края не ставил бы сложных задач. И нам, считаю, удалось их решить. Мы справились с вопросами поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии, выстроили современную социальную политику, ориентированную на семейноцентричность, проактивный режим и поддержку участников специальной военной операции», — отметил Алексей Додатко.
Спикер отметил, что регион является одним из лидеров по внешним инвестициям и по вложениям со стороны российского бизнеса. Это даёт уверенность, что прочная экономическая основа и стабильность краевого бюджета позволят решать задачи и в социальной сфере, и в развитии края как одного из опорных регионов страны.
«Хочу поблагодарить коллег-депутатов — в этих достижениях есть значительная часть их усилий. За пять лет прошло почти тысяча заседаний профильных комитетов, причём каждый десятый — непосредственно в территориях края. Комитеты рассмотрели 11 тысяч вопросов, принято почти тысяча законов и 3,5 тысячи постановлений. Но статистика здесь абсолютно не главное. Главное — это решения, которые содержательно влияют на жизнь людей и обстановку в крае. Поэтому анализировать результаты нашей работы нужно не по числу рассмотренных и принятых актов, а по тем реальным решениям, которые принимал парламент», — подчеркнул Алексей Додатко.