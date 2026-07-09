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На трассе под Воронежем автомобилистка не могла завести машину из-за поломки

Автоинспекторы помогли отбуксировать сломанное авто на станцию техобслуживания.

Сотрудники воронежской Госавтоинспекции помогли автомобилистке в сложной ситуации на дороге днем 8 июля. Около 14.30 в Кантемировском районе патрулировавшие участок дорожные полицейские заметили на обочине «Ладу Приора» с включенной аварийкой. Автомобилистка рассказала инспекторам, что безуспешно пытается завести машину.

Выяснилось, что в транспортном средстве произошел обрыв ремня ГРМ. Автоинспекторы отбуксировали неисправный автомобиль на ближайшую станцию техобслуживания.

В случае нештатных ситуаций на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) звоните по единому номеру «112». Также можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

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